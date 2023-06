Un film The Legend of Zelda serait en préparation avec Illumination aux commandes

Après le film Super Mario Bros, place à The Legend of Zelda. Illumination serait toujours aux commandes, avec Nintendo et Universal qui seraient en train de finaliser l’accord.

Le fait que Nintendo veuille proposer un nouveau film après Super Mario Bros n’est pas une surprise, sachant que ce dernier fut un très gros succès en dépassant 1,3 milliard de dollars de recettes au box-office. Il ne restait plus qu’à savoir quelle serait la prochaine licence sur le grand écran. Ce serait donc Zelda et Link.

Selon le critique de cinéma Jeff Sneider, Universal et Illumination seraient sur le point de conclure un « gros contrat » avec Nintendo pour un film d’animation The Legend of Zelda. Il a partagé cette information dans un épisode du Hot Mic Podcast. Voici ce qu’il a dit :

Je ne pense pas que ce que je vais dire soit une grande surprise. On m’a dit qu’Universal était en train de conclure un « gros contrat » avec la société Nintendo pour The Legend of Zelda. Zelda semble être la prochaine grande franchise d’Illumination et Nintendo, ce que nous attendions tous. Mais on m’a dit que c’était en train de se produire et que cela allait coûter à Universal un joli penny en raison du succès de Super Mario, Nintendo connaissant sa valeur à ce stade. Mais oui, on m’a dit que cela allait maintenant devenir une réalité.

Le problème pour certains fans est le choix du studio Illumination pour un film Zelda. Ils auraient préféré DreamWorks ou Ghibli. Ils craignent que le film soit un peu trop enfantin, dans le même style que Mario.