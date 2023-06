Le Meta Quest 3 aura aussi son Elite Strap

C’est une petite déception. Les premières images du Meta Quest 3 laissaient comprendre que le casque XR de Meta intègrerait peut-être en standard une sorte de Strap Elite, un accessoire tout de même facturé au delà des 60 – 100 euros (et qui est malheureusement presque indispensable avec le Meta Quest si l’on souhaite obtenir un bon maintien du casque voire un peu d’autonomie supplémentaire). Mais depuis, d’autres images de Mark Zuckerberg et de Jason Rubin essayant le casque montrent clairement qu’il y aura bien deux versions de l’accessoire, l’une souple (disponible en standard avec le casque) et l’autre rigide (qu’il faudra donc acheter séparément). Le CEO de Meta porte ainsi le Meta Quest 3 avec un strap souple, tandis que le VP Metaverse Experience arbore un Meta Quest 3 avec un strap clairement rigide.

Sachant que le tarif du Meta Quest 3 fait tout de même un bond significatif (500 dollars la version de base), il est tout de même dommage de se retrouver à nouveau en standard avec un système d’attache peu concluant, qui fait même un peu tâche au vu des améliorations générales apportées au casque…