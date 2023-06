Sonos va licencier 7% de ses employés

Sonos, que le grand public connaît notamment pour ses enceintes et systèmes audio, va licencier 7% de ses employés. Le groupe l’a annoncé dans un document financier envoyé à la SEC, le gendarme boursier américain.

En octobre, Sonos comptait 1 844 employés. On peut imaginer que la société a embauché plus de monde en l’espace de plusieurs mois. Dans tous les cas, cela signifie qu’au moins 129 personnes vont perdre leur emploi.

Patrick Spence, le patron de Sonos, a commenté ces suppressions de postes :

Nous avons reconnu que si nous commencions à nous écarter de nos attentes en matière de performance, nous prendrions des mesures pour nous adapter et protéger la rentabilité tout en continuant à investir dans notre feuille de route de produits passionnants pour stimuler la croissance future. Face à des vents contraires persistants, nous avons dû faire des choix difficiles, notamment en supprimant certains postes et en réévaluant les dépenses liées aux programmes.

À l’heure actuelle, notre priorité absolue est d’assurer à nos coéquipiers qui partent une transition respectueuse et compatissante, et nous nous sommes attachés à fournir des ressources pour soutenir nos employés sur les plans financier, mental et professionnel, alors qu’ils s’engagent dans la voie de l’avenir.