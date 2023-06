Domotique : Eve Systems se fait racheter par le géant ABB

Le géant Suisse ABB vient d’annoncer l’acquisition d’Eve Systems, une société allemande spécialisée dans les offres domotiques globales. Désormais chapeauté par ABB, Eve Systems va rejoindre la division « Building and Home Automation Solutions ». Ce rachat est un très gros coup dans le secteur de la domotique, sachant qu’Eve Systems, « petite » entreprise de 50 salariés, pourra désormais appuyer ses frêles épaules sur le mastodonte industriel ABB, qui pourra de son côté intégrer des produits domotiques (objets connectés) à de nouvelles habitations toutes équipées.

Le communiqué d’ABB laisse aussi comprendre que l’ajout d’appareils connectés/domotiques permettra au groupe de se plier aux nouvelles réglementations :

« L’acquisition intervient alors que la demande en technologies pour la maison intelligente augmente » précise le communiqué d’ABB, « en réponse à l’intérêt accru des consommateurs à l’égard d’une meilleure efficacité énergétique, et alors que les autorités cherchent à encourager la rénovation du parc immobilier existant, car les bâtiments représentent près de 40 % des émissions mondiales de carbone. » De fait, on peut noter que de plus en plus de constructeurs immobiliers proposent des habitations déjà équipées en domotique de base, même si la tendance est encore loin d’être dominante en France.