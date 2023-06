[Xbox Games Showcase] Like a Dragon (Yakuza): Infinite Wealth se montre à poil et avec humour (trailer)

Le prochain Like a Dragon (Yakuza) a enfin montré un bout de peau lors du Xbox Games Showcase. Le prochain opus Infinite Wealth verra l’impayable Ichiban Kasuga se réveiller à nouveau dans une situation improbable, mais cette fois, l’infortuné héros n’est plus au Japon. Notre Yakuza préféré n’a pas ce seul soucis en tête : ce dernier s’aperçoit rapidement qu’il déclenche l’hilarité et la confusion sur la plage où il s’est réveillé, pour la simple et bonne raison que le bonhomme ne porte absolument rien sur lui. Nu comme un vers donc, humilié devant un parterre de touristes médusés, Ichiban commence difficilement sa nouvelle aventure.. pour le plus grand plaisir du joueur. Like a Dragon: Infinite Wealth se dévoilera sans doute plus en détails lors du RPG Summit Summer 2023 du 16 juin 2023. Le huitième épisode de la saga Yakuza devrait sortir au début de l’année 2024 (qui s’annonce déjà pas mal encombrée), sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.