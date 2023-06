Twitter n’a pas renouvelé son contrat pour les serveurs Google Cloud : des soucis techniques à prévoir ?

En 2018, Twitter a signé un deal d’un milliard de dollars avec Google pour bénéficier des services et surtout des serveurs de la plateforme Google Cloud. Ce deal prend fin au 30 juin prochain, et Twitter n’a toujours pas contacté Google pour un renouvellement du contrat, ce qui est très inhabituel. Il se murmure que la firme à l’oiseau bleu s’empresserait de transférer ses données de Google Cloud vers d’autres serveurs afin justement de ne plus avoir à payer 1 milliard de dollars annuel à Google, une stratégie qui illustre bien les difficultés financières actuelles de Twitter.

Malheureusement, ce transferts de données prendrait beaucoup de temps et Twitter ne sera probablement pas à l’heure pour s’extirper totalement de Google Cloud d’ici le 30 juin. Ce retard pourrait avoir des conséquences délétères : en cas de défaut de paiement, Google pourrait être tenté de fermer l’accès à ses serveurs, ce qui entrainerait l’arrêt immédiat notamment de Smyte, une plateforme que Twitter a racheté en 2018 afin d’améliorer ses capacités de modération !

Au du de l’état déplorable de la modération sur Twitter (voire du caractère carrément toxique du réseau social), autant dire qu’une fermeture de l’accès à Google Cloud pourrait avoir des conséquences critiques. De fait, Smyte serait instable depuis plusieurs semaines, et le système automatisé de modération aurait déjà subi plusieurs crashs. Inutile de préciser que la situation pourrait encore empirer à partir du 30 juin, d’autant plus que le service de modération a subi des coupes brutales ed personnel depuis l’arrivée d’Elon Musk à la tête de la société.