Star Wars Outlaws d’Ubisoft dévoile sa bande-annonce

Star Wars Outlaws, le nouveau jeu en monde ouvert d’Ubisoft, s’est dévoilé aujourd’hui avec une bande-annonce lors du Xbox Games Showcase. C’est Ubisoft Massive qui s’occupe du développement, avec une sortie pour 2024.

La bande-annonce dévoile la protagoniste du jeu, une jeune femme qui renonce à la moralité des Sith et des Jedi au profit des contrebandiers, des voyous et des escrocs qui peuplent le reste de la galaxie. On la voit avec son animal de compagnie en train de jouer aux cartes avant que les syndicats du crime qui règnent sur la région ne viennent lui rendre visite, puis on assiste à une rapide course-poursuite en speeder jusqu’au vaisseau qui attend l’héroïne. On découvre également son ami Jalen, qui semble copiloter le vaisseau.

Le trailer comprend aussi des séquences de vol spatial, mais tout cela reste de la cinématique. Il faudra attendre l’Ubisoft Forward, qui aura lieu demain, le 12 juin à 19 heures, pour voir à quoi ressemble le gameplay de Star Wars Outlaws.

Pour rappel, Star Wars Outlaws (qui n’avait pas de titre à l’époque) a été annoncé pour la première fois en 2021. Massive avait indiqué qu’il s’agirait d’un jeu vidéo en monde ouvert avec une histoire se déroulant dans une galaxie très, très lointaine. Julian Gerighty, directeur créatif du jeu Star Wars du studio, avait déclaré lors de l’annonce du jeu que le projet serait « totalement différent » de ce que Massive avait fait par le passé. Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, avait qualifié cette annonce de « début d’une collaboration à long terme avec Disney et Lucasfilm Games ».

À noter que Star Wars Outlaws sera également disponible sur PlayStation 5 et PC, et pas seulement sur Xbox Series X/S.