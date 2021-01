Un jeu Star Wars en monde ouvert annoncé avec Ubisoft aux commandes

Ubisoft prépare un nouveau jeu Star Wars qui sera en monde ouvert. C’est Ubisoft Massive, le studio derrière The Division, qui va s’occuper du développement de ce titre. Julian Gerighty, qui a supervisé les jeux The Crew et The Division 2, sera présent en tant que directeur créatif.

Un jeu Star Wars en préparation chez Ubisoft Massive

Ce jeu Star Wars en monde ouvert utilisera le moteur de jeu Snowdrop d’Ubisoft, qui est déjà exploité dans The Division 2 et d’autres titres. Il n’y a malheureusement aucune information complémentaire. Zéro détail sur l’histoire, la période où l’histoire se déroule, les supports où le jeu sera disponible ou encore la date de sortie.

Le titre sera présent sous le label Lucasfilm Games, annoncé cette semaine. Il recense les jeux Star Wars et ceux d’autres licences de Lucasfilm. Pas plus tard qu’hier, Bethesda a annoncé un nouveau jeu Indiana Jones qui sera justement sous le label Lucasfilm Games.

Ce choix d’avoir un jeu Star Wars en mode ouvert par Ubisoft montre en tout cas du changement. C’est Electronic Arts qui s’occupait jusqu’à présent des titres de la saga créée par George Lucas. L’accord ne semble pas fini pour autant. Il a été signé en 2013 avec une durée de 10 ans.

En attendant d’en savoir plus sur le nouveau jeu Star Wars, Yves Guillemot, le PDG d’Ubisoft, a indiqué à Wired :