Microsoft annonce la Xbox Series S noire avec 1 To de stockage

Microsoft annonce aujourd’hui la Xbox Series S Carbon Black, à savoir un modèle qui embarque 1 To de stockage (SSD). C’est le double par rapport au modèle existant blanc.

Il ne faut pas s’attendre à d’autres différences. En effet, tout le reste est identique : même design, même puissance, mêmes accessoires. Voici comment Microsoft la présente :

Voici la nouvelle Series S Carbon Black avec 1 To de stockage. Que vous souhaitiez remplacer votre console actuelle ou que vous découvriez la Xbox, la Xbox Series S 1 To vous offre une autre option au sein de la famille des produits Xbox. L’audacieuse couleur Carbon Black est la même finition mate, élégante et moderne que la Xbox Series X et la manette sans fil Xbox. Cette console offre la même vitesse et les mêmes performances next-gen que notre Series S de 512 Go, mais avec deux fois plus d’espace de stockage pour que vous puissiez télécharger encore plus de vos jeux préférés sur votre console, où ils seront prêts à être joués quand vous le serez. De plus, vous profiterez au maximum de chaque minute de jeu grâce à des fonctionnalités telles que Quick Resume, des temps de chargement ultra-rapides et un gameplay allant jusqu’à 120 FPS – le tout alimenté par l’architecture Xbox Velocity.