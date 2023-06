Marvel : le documentaire sur Stan Lee a le droit à sa bande-annonce

Marvel a mis en ligne la bande-annonce pour le documentaire sur Stan Lee qui sera diffusé dès le 16 juin sur Disney+. Le projet avait été annoncé pour la première fois en décembre dernier.

Voici comment Marvel décrivait le documentaire lors de son annonce :

Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire de Stan Lee, nous célébrons son héritage en tant que co-créateur de personnages légendaires tels que Spider-Man, Les Quatre Fantastiques, Iron Man, Black Panther, L’Incroyable Hulk, X-Men, Thor, Surfer d’argent, Ant-Man, Nick Fury, les Avengers et des centaines d’autres. Nous avons vu Stan dans les pages des comics Marvel ainsi qu’à l’écran avec les nombreux caméos de Marvel Studios.

La bande-annonce rend assez bien compte de ce qui a fait de Stan Lee une figure charismatique avec les comics pendant toutes ces années. Son amour pour les personnages et les fans ont fait de lui un pilier de ce média.

« Bonjour, je suis Stan Lee. Rédacteur en chef du groupe Marvel Comics, des magazines de comics de super-héros », déclare le créateur dans la bande-annonce. « Nous n’avions pas d’argent, c’était pendant la dépression. Mais je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Et j’avais l’impression de pouvoir aller n’importe où. Ce que j’ai essayé de faire, c’est d’écrire le genre d’histoires que j’aurais voulu lire. Nos super-héros sont le genre de personnes que vous et moi serions si nous avions un super-pouvoir. J’aime à penser qu’il s’agit en fait d’une croisade religieuse ».

On peut imaginer que le documentaire sera l’occasion d’avoir plusieurs témoignages des acteurs de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir.