C’était l’une des grosses annonces de la Summer Games Fest : un court teaser nous a enfin informé que Marvel’s Spider-Man 2 a une date de sortie sur PS5, soit le 20 octobre prochain ! Après l’énorme succès en salles de Spider-Man : Across the Spider-Verse (déjà 247 millions de dollars au box-office), Miles Morales rempilera en fin d’année exclusivement sur PS5 bien sûr puisque le jeu est une création du studio first party Insomniac Games. Deux fois plus grand que son prédécesseur, blindé de nouveaux méchants ( Kraven, Lézard et Venom, entre autres), ce Spidey 2 s’annonce comme un très bon cru, même si la partie technique n’a pas vraiment fait un bond de géant par rapport au titre précédent qui tournait pourtant aussi sur PS4/PS4 Pro.

Les précommandes pour Marvel’s Spider-Man 2 seront ouvertes le 16 juin prochain. L’édition standard est proposée à 80 euros, contre 90 euros pour l’édition deluxe numérique qui inclut tout de même 10 tenues supplémentaires, des bonus pour le mode photo, et deux points de compétence déjà dans la toile. Une édition collector est aussi prévue, toujours « précommandable » à partir du 16 juin, qui propose notamment un steelbook, 3 points de compétence, des costumes, et surtout une statue en résine de 48 cm de haut représentant les deux Spideys en train de lutter contre Venom.