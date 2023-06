Final Fantasy VII Rebirth : enfin du gameplay pour la suite du remake !

C’était incontestablement LA grosse annonce du Summer Games Fest (de haut niveau cette année). Final Fantasy VII Rebirth, suite directe du premier volet de Final Fantasy VII Remake, s’est enfin dévoilé en toute fin de conférence lors d’un superbe trailer. Mieux encore, Square Enix nous a montré du gameplay, ce qui permet de constater au passage l’excellent niveau technique du remake (nettement plus beau encore que le premier volet sorti sur PS4/PS4 Pro). Fort logiquement, la séquence de gameplay nous dévoile enfin les contrées au delà de Midgar, et une fois de plus c’est un sacré changement par rapport au jeu d’origine ! La petite bande qui accompagne Cloud semble encore mieux modélisée que dans le premier opus (PS5 oblige), et les combats n’ont rien perdu de leur dynamisme. Vraiment très prometteur…



Final Fantasy VII Rebirth sera disponible uniquement sur PS5, et la version physique du jeu tiendra dans deux Blu-rays ! Quant à la date de sortie, l’éditeur japonais nous indique un vague « début 2024 » qui semble indiquer que le jeu sera sans doute disponible durant le premier trimestre de l’an prochain.