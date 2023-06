The Witcher saison 3 se dévoile dans une bande-annonce

Netflix a mis en ligne la bande-annonce pour la saison de la série The Witcher avec Henry Cavill dans le rôle principal. Ce sera la dernière apparition de l’acteur en tant que Geralt de Riv, il sera remplacé par Liam Hemsworth dans la saison 4.

Dans la bande-annonce, Geralt de Riv est en mode guerrier, jurant qu’il n’abandonnera pas Ciri alors qu’il repousse toutes sortes d’adversaires dangereux. Il y a différents types de monstres, ce maudit mage de feu et même la Chasse Sauvage qui fait son apparition. Il n’est pas surprenant que même Geralt dise comprendre la vraie peur pour la première fois. Les choses sont devenues si graves qu’il ne se contente pas de sortir son épée quelques fois.

La saison 3 est inspirée du deuxième volet de la série de livres Le Sorceleur d’Andrzej Sapkowski, Le Temps du mépris, et verra enfin Geralt de Riv faire face à ses sentiments après deux saisons de détachement dur à cuire. Comme l’a expliqué la créatrice Lauren Schmidt Hissrich en avril, « pendant des années, Geralt a revendiqué sa neutralité, évité la politique et affirmé publiquement que les sorciers n’avaient pas d’émotions — tout cela pour rendre sa vie de tueur plus facile à gérer. Nous l’avons vu combattre des monstres et des humains monstrueux, nous l’avons vu s’endurcir pour survivre. Cette saison, il ne pourra plus le faire ».

La première partie de la saison 3 de The Witcher sera disponible le 29 juin sur Netflix. Il faudra attendre le 27 juillet pour découvrir la deuxième partie.