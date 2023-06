L’app Google Drive va abandonner le support de Windows 8/8.1 et des systèmes 32 bits

Google annonce que son application Drive va cesser de supporter Windows 8 et 8.1 à partir d’octobre. Aussi, les systèmes d’exploitation 32 bits ne seront plus pris en charge.

Selon les notes de Google, l’application Drive ne prendra plus en charge les ordinateurs sous Windows 8/8.1, Windows Server 2012 et toutes les versions 32 bits de Windows. Toutefois, les utilisateurs avec une version 32 bits de Windows pourront toujours accéder au service de stockage en ligne via un navigateur Internet.

En février, Google a mis fin à la prise en charge de Chrome sur Windows 7, 8 et 8.1. Cette décision s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à supprimer les services sur les anciens systèmes d’exploitation. Google Chrome continue de fonctionner, mais il ne recevra plus de mises à jour de fonctionnalités ni de correctifs de sécurité sur les appareils fonctionnant sous ces systèmes d’exploitation.

Dans le cas de Google Drive, la synchronisation sera coupée pour les utilisateurs avec Windows 8 et 8.1. Il leur est recommandé d’installer Windows 10 (64 bits) ou de passer sur Windows 11.

Pour ceux qui ne le savent pas, Google Drive est un service de stockage en ligne concurrent de Dropbox, Microsoft OneDrive et bien d’autres. Chaque utilisateur a le droit à 15 Go offerts. Il faut payer pour avoir du stockage supplémentaire (de 1,99€/mois pour 100 Go à 9,99€/mois pour 2 To).