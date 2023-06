United Launch Alliance : allumage des moteurs réussi pour la fusée Vulcan Centaur

Il n’y a pas que SpaceX ou Blue Origin dans le secteur spatial privé américain. La société United Launch Alliance a aussi une fusée dans les cartons, ou plutôt sur le pas de tir. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle fonctionne : hier 7 juin, la startup spatiale ULA a réussi à allumer les moteurs de son lanceur Vulcan Centaur sur le pas de tir Cape Canaveral Space Force Station en Floride. Certes, cet ersatz de tir statique n’a pas duré plus de 6 secondes, mais aucun incident n’est venu perturber la procédure d’allumage et d’élévation de la puissance de feu des moteurs.



Et puisque l’on parle des moteurs de ce lanceur, il faut savoir que le booster Vulcan embarque de 2 moteurs BE-4 fabriqués par… Blue Origin. Le second étage Centaur V est quant à lui équipé de 2 moteurs RL-10. D’autres boosters peuvent être rajoutés pour augmenter la puissance de l’engin au décollage.

A terme, le Vulcan Centaur remplacera les lanceurs Atlas V et Delta IV et pourra placer en orbite géostationnaire différentes types de satellites. Le lanceur étant capable de transporter une charge utile de 7 tonnes, plusieurs satellites pourront même être placés en orbite lors d’une même mission. La première mission est même beaucoup plus ambitieuse puisque le Vulcan Centaur propulsera vers la Lune l’atterrisseur Peregrine d’Astrobotic. ULA est plutôt sur la bonne voie : le booster Vulcan a presque franchi toutes les étapes de la certification et les ingénieurs de l’ULA ont commencé à analyser les causes de la fuite d’hydrogène sur le second étage Centaur qui avait explosé lors de l’avant dernier test effectué en mars.