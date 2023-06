Ghibli : l’ultime film de Miyazaki a une date de sortie !

On le pensait à la retraite, mais le génial Hayao Miyazaki a plus d’un tour dans son sac. Le créateur des légendaires Mon voisin Totoro, Porco Rosso ou Nausicaä de la vallée du vent (parmi tant d’autres chef d’oeuvres) continue de peaufiner son tout dernier long métrage animé intitulé How Do You Live ?. Et parce que cette « der des der » mérite bien un peu mystère, le studio Ghibli a décidé de ne diffuser aucun trailer du film avant sa sortie le 14 juillet prochain au Japon (et on l’espère pas trop longtemps après dans nos contrées). La division marketing fera grève chez Ghibli puisqu’en sus de l’absence de tout trailer, How Do You Live ? ne bénéficiera d’aucune campagne de pub tandis que le studio se refuse à publier la moindre image du métrage ! L’unique visuel du film est en fait celui de l’affiche…

Bref, c’est le flou le plus total, mais connaissant le génie du grand Miyazaki, il n’y a sans doute pas trop à s’inquiéter et l’on peut s’attendre à un ultime chef d’oeuvre. Une sortie de roi en quelque sorte…