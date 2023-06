Prime Video : Amazon veut proposer une offre avec des publicités

Amazon a entamé des discussions avec les annonceurs pour proposer une offre sur Prime Video qui est financée par la publicité. Selon le Wall Street Journal, les négociations en sont encore à leurs débuts et ont commencé il y a quelques semaines.

Ainsi, Amazon veut suivre les pas de Netflix et Disney+ qui ont déjà lancé respectivement un abonnement financé par la publicité. Dans le cas de Netflix, c’est un succès comme l’a révélé le groupe au cours de ses derniers résultats financiers en date. Amazon a bien compris que lancer une offre similaire serait intéressant pour lui, surtout que son activité publicitaire augmente au fil du temps. Ses revenus publicitaires ont été de 9,5 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 21% sur un an.

Amazon réfléchit aux différentes façons de mettre des publicités dans Prime Video. L’une des options envisagée est de mettre davantage de publicité aux abonnés Prime existants et de leur donner la possibilité de payer plus cher pour une alternative sans publicité et d’autres fonctionnalités. Les pauses publicitaires sont annoncées pour être courtes, sans plus de précisions.

En France, Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime qui propose notamment la livraison offerte sous 24 heures. Le prix est de 6,99€/mois ou 69,90€/an. On peut imaginer que le prix évoluera une fois que l’offre financée par la publicité sera lancée.