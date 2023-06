Captain America 4 change de titre (et remercie Aldous Huxley au passage…)

Après une de ces polémiques un peu surréalistes dont les réseaux sociaux ont le secret, Disney a pris la décision de changer le titre de Captain America 4. Captain America: New World Order est donc remisé au placard, remplacé par Captain America: Brave New World. Cette modification permet ainsi à la firme aux grandes oreilles d’éviter les interprétations douteuses et parfois antisémites de la notion géopolitique de « Nouvel Ordre Mondial », une notion qui flirte souvent avec la théorie du complot dans certains milieux d’extrême droite. Le nouveau titre a été officialisé par un cliché montrant le légendaire Harrison Ford et Anthony Mackie sur le tournage du film : Captain America: Brave New World s’affiche au dos des chaises des deux acteurs.

Harrison Ford (à gauche) interprètera pour la première fois Thaddeus “Thunderbolt” Ross, un personnage qui était auparavant joué par le regretté William Hurt

Captain America: Brave New World est loin d’être un mauvais second choix, d’autant que ce titre est une référence directe au chef d’oeuvre d’Aldous Huxley « Le Meilleur des Mondes » (Brave New World donc dans sa version d’origine). S’il s’agissait de montrer que l’utopie hédoniste peut se transformer en enfer, alors c’est même le meilleur choix possible. Encore faudra t-il que le scénario suive derrière… Captain America: Brave New World sortira en salles le 1er mai 2024.