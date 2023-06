Twitter : Elon Musk n’est plus le CEO du réseau social

Depuis hier 5 juin, Linda Yaccarino occupe le poste de CEO de Twitter, et remplace donc l’intenable Elon Musk à la tête du réseau social. Cette passation de pouvoir, qui était annoncée depuis plusieurs semaines, pourrait avoir pour effet de faire retomber la pression autour de la firme à l’oiseau bleu : les méthodes de management brutales de Musk et certains de ses choix stratégiques franchement lunaires avaient fini par éroder la confiance des investisseurs, des annonceurs, mais aussi des utilisateurs.

Linda Yaccarino ne se retrouve pas là par hasard : l’ancienne cadre dirigeantes de NBCUniversal aura notamment en charge les opérations commerciales de la plateforme, l’objectif étant d’améliorer au plus vite la rentabilité de la firme. Yaccarino a de l’expérience (elle a participé au lancement de Peacock, une chaine de streaming quasi entièrement financée par la pub) et ses contacts dans le milieu publicitaire devrait être un atout de plus pour Twitter. Il y a urgence : le New York Times rapportait ce lundi que les recettes publicitaires de Twitter aux Etats-Unis ont chuté de 59% entre avril et mai !

La nouvelle CEO devra aussi gérer du mieux possible un Elon Musk toujours présent dans l’organigramme de Twitter. Le patron de Tesla continue en effet de superviser les opérations sur les produits et la technologie (entre autres…) chez Twitter, et deviendra bientôt le président exécutif du réseau social. A moins que l’entrepreneur star ne mette énormément d’eau dans son vin, on peut déjà parier sur le moment où la tenace Yaccarino affichera certains désaccords avec le trublion Musk…