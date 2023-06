Syberia : après le jeu d’aventure (culte), la série animée

Syberia, la formidable saga d’aventure culte du regretté Benoît Sokal, va changer de support. L’éditeur français Microids annonce en effet la production d’une série animée adaptée du célèbre jeu vidéo. Ce projet, mené conjointement avec la boite de prod française What The Prod, permettra de poursuivre les aventures de l’avocate Kate Walker avec on l’espère un sens du dépaysement toujours intact.

« 20 ans après la parution du premier opus de Syberia (21 ans, Ndlr), notre ambition est de créer une série animée adaptée de l’univers du jeu, destinée aux fans autant qu’aux non-initiés, en y apportant une écriture nouvelle et enrichie digne des grandes séries de fiction dystopiques ou uchroniques. La direction artistique, le style et la qualité de l’animation offriront au spectateur une expérience située aux frontières de la réalité et du fantastique », déclare Ashargin Poiré, le patron de What the Prod (et fils du réalisateur Jean-Marie Poiré). L’ambition est grande : les producteurs citent même la superbe série Arkane (autre création française) comme référence.

Benoît Sokal n’aurait sans doute pas à rougir de ce nouvel embranchement : sa compagne Martine Sokal ainsi que ses enfants ont approuvé le projet en tant que responsables de l’héritage créatif.