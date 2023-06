Cloud gaming : Amazon Luna abandonne ses applications Windows et Mac

Amazon a décidé de mettre un terme aux applications Windows et Mac pour son service de cloud gaming Luna. Le groupe préfère que les joueurs passent par la version Web.

Dans une déclaration, Amazon indique :

Les utilisateurs de PC et de Mac peuvent continuer à accéder à Luna et à y jouer à partir des navigateurs pris en charge. Nous avons constaté que les clients passaient beaucoup plus de temps à jouer à des jeux sur Luna à l’aide de leur navigateur Web qu’à l’aide des applications natives pour PC et Mac. Lorsque nous constatons que nos clients aiment quelque chose, nous redoublons d’efforts. Nous avons optimisé l’expérience du navigateur Web avec l’ensemble des fonctionnalités et des capacités offertes dans les applications de bureau natives de Luna, de sorte que les clients ont maintenant la même expérience de Luna lorsqu’ils utilisent Luna sur leurs navigateurs Web. Nous croyons fermement en l’avenir du cloud gaming et nous mettrons fin aux applications de bureau natives de Luna pour PC et Mac afin de pouvoir consacrer plus de temps et de ressources à l’innovation pour le compte de nos clients Luna.

Amazon Luna a été annoncé pour la première fois en 2020 et proposait des applications Windows et Mac dédiées lors de son lancement. Cependant, avec la suppression de ces applications, Amazon ne propose plus qu’une application dédiée pour ses téléviseurs connectés Fire TV et ses appareils streaming. Toutes les autres plateformes doivent y accéder via des navigateurs Web pris en charge, y compris sur les smartphones.