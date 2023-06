The Flash : Ezra Miller maintenu dans le DCU malgré les polémiques

Les nombreuses frasques d’Ezra Miller semblent décidément bien loin. Après une période d’incertitudes sur le maintien de l’interprète de Barry Allen/The Flash dans le DCU ainsi que dans le film éponyme (qui arrive bientôt en salles), les choses semblent vraiment se décanter pour le mal aimé de la team DC. Les bons retours critiques sur le film, mais aussi sans doute le tempérament arrangeant de James Gunn (qui a lui-même failli être victime d’une campagne de « cancel ») – désormais grand patron du DCU en tandem avec Peter Safran – ont considérablement amélioré la situation professionnelle de Miller.

Andy Muschietti, le réalisateur de The Flash (et des deux films d’horreur Ca), a même confié dans le podcast The Discourse qu’il ne voyait aucun problème à tourner une suite de The Flash avec Miller : « Si cela arrive oui. Je ne pense pas que quelqu’un puisse jouer ce personnage comme cela. Iel a juste excellé dans l’exercice. Comme vous l’avez dit, on dirait que les deux Barry ont été faits sur mesure”. Malgré les propos de Muschietti, aucun The Flash 2 n’es programmé par la Warner, du moins pour le moment. The Flash sera visible en salles dès le 14 juin prochain.