Elon Musk est en visite d’affaires en Chine

Les affaires sont les affaires : Elon Musk est en tournée en Chine. Le patron de Tesla ne pourra pas twitter ses impressions du moment (Twitter étant interdit en Chine), mais son calendrier très serré ne lui aurait sans doute pas permis de prendre une pause. Car depuis son arrivée à Pékin, l’entrepreneur star a déjà rencontré 3 ministres (dont le Ministre des affaires étrangères Qin Gang) et a dîné avec le PDG de CATL, géant chinois de la batterie électrique. Au vu des premières images de cette visite d’affaires (avec même un fond diplomatique), Elon Musk a tenu une attitude plutôt sobre, loin des extravagances qu’il affectionne de l’autre côté de l’Atlantique (l’arrivée chez Twitter avec un bidet entre les bras par exemple). Le trublion de la tech sait s’adapter quand la situation l’exige…

Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères Qin Gang a rencontré le PDG de Tesla, Elon Musk, mardi à Beijing. pic.twitter.com/tuYwzocFR0 — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) May 30, 2023

Même si rien n’a officiellement filtré, Reuters affirme que les discussions entre Musk et les ministres chinois du Commerce et de l’Industrie ont principalement porté sur un projet d’agrandissement de la GigaFactory de Shangaï. Elon Musk profiterait aussi de son séjour pour se rencarder sur l’état de la concurrence chinoise sur le marché de la VE, une concurrence de plus en plus agressive depuis quelques années…