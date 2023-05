Firefox supportera Windows 7/8/8.1 jusqu’en septembre 2024

Nous avons désormais la date : Mozilla annonce que son navigateur Firefox supportera Windows 7, 8 et 8.1 jusqu’en septembre 2024. Ce sera terminé ensuite, le groupe supportera uniquement Windows 10 et 11.

Dans le détail, Firefox 115 sera la dernière version à supporter Windows 7, 8 et 8.1. Les utilisateurs basculeront ensuite sur la version Extended Support Release (ESR) du navigateur, cela s’effectuera lors d’une mise à jour. Mozilla fait savoir que cette version proposera des correctifs de sécurité pour les utilisateurs sur Windows 7 jusqu’en septembre 2024. Il n’y aura plus aucune mise à jour après cela.

Pourquoi cet abandon de Windows 7, 8 et 8.1 ? Voici ce que Mozilla déclare :

Microsoft a mis fin au support officiel de Windows 7, 8 et 8.1 en janvier 2023. Les systèmes d’exploitation non pris en charge ne reçoivent pas de mises à jour de sécurité et présentent des failles connues. En l’absence de support officiel de Microsoft, la maintenance de Firefox pour les systèmes d’exploitation obsolètes devient coûteuse pour Mozilla et dangereuse pour les utilisateurs.