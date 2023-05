Google met fin au support de son premier Chromecast

Le tout premier Chromecast, qui a vu le jour en 2013, n’est plus supporté par Google. Le groupe a discrètement stoppé les mises à jour pour sa clé HDMI.

Le dernier firmware en date pour le Chromecast a vu le jour en novembre 2022, il s’agit de la mise à jour 1.36.159268. Google a corrigé des bugs et proposé des améliorations générales, sans entrer dans les détails. Il s’avère que cette mise à jour a été la dernière.

Voici ce qu’indique Google :

Les Chromecast (1re génération) ne sont plus pris en charge. Par conséquent, ces appareils ne reçoivent plus de mises à jour logicielles et de sécurité, et Google ne leur fournit plus aucune assistance technique. Les utilisateurs peuvent constater une dégradation des performances.

Le Chromecast de première génération avait un connecteur HDMI que l’on branchait sur le téléviseur et un port Micro-USB pour l’alimentation. Le nom Chrome et le logo du navigateur étaient imprimés sur le dessus. Son prix abordable (35€ au lancement) s’expliquait par des spécifications très simples, comme 512 Mo de RAM et 2 Go de stockage.

L’idée d’un Chromecast est d’avoir plus ou moins l’équivalent d’un téléviseur connecté en branchant simplement la clé HDMI. L’intérêt est moindre de nos jours sachant que les téléviseurs connectés sont nombreux, mais c’était très intéressant à l’époque, notamment pour avoir accès à quelques applications de services de streaming.

Il est bon de noter que Google n’a pas abandonné l’idée du Chromecast. Plusieurs modèles ont vu le jour au fil des années. Le dernier modèle en date est actuellement trouvable pour 35€ dans sa version HD et 55€ dans sa version 4K.