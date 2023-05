Xbox tease la présentation de Fable lors du prochain Xbox Games Showcase !

Sans doute ragaillardi par la conf passablement moyenne de PlayStation, Xbox semble bien décidé, enfin, à sortir l’artillerie pour nous dévoiler ce que ses nombreux studios préparent depuis des années (oui, des années !). On sait déjà qu’il y aura du Starfield et du Forza Motorsports, les deux jeux ayant été confirmés par Microsoft (du reste leur sortie est prévu pour cette année), mais qu’en est-il des Fable, Avowed, Elder Scrolls VI, du prochain Doom ou Wolfenstein d’ID Software, de Hellblade 2, de Perfect Dark, du jeu sur Indiana Jones, du prochain Double Fine (Psychonauts 2), etc. ?

Do you love ✨ GAMES ✨ as much as we do? Then you won’t want to miss the Xbox Games Showcase: https://t.co/YSurRjtzpn | #Starfield #XboxShowcase pic.twitter.com/O1qSlXHNmY

— Xbox (@Xbox) May 30, 2023