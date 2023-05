Ratchet and Clank: Rift Apart, le jeu d’aventure-action d‘Insomniac Games, était jusqu’ici une exclusivité de la PS5, et comme la plupart de ces exclusivités, le jeu va donc terminer sa course sur PC. Ratchet and Clank: Rift Apart sera donc disponible le 26 juillet prochain sur PC, et il vaudra mieux disposer d’une bête de course pour en profiter pleinement (au vu des récents portages de Sony, il vaut mieux être prudent). Le portage est réalisé par Nixxes Software, et l’on espère que cette fois il ne trainera pas les mêmes sales bugs que sur la version PC de The Last of Us 2.



On notera aussi avec une pointe d’ironie (un poil trollesque certes) que Sony avait présenté Ratchet and Clank: Rift Apart comme un titre nécessitant le SSD « magique » super rapide de la PS5, mais visiblement, ces coquins de développeurs ont trouvé un moyen de passer outre les limitations des pauvres PC. Au plan technique, ce portage prend en charge le NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex, NVIDIA DLAA, AMD FSR 2 et Intel XeSS, tandis que les PC les mieux équipés pourront afficher le jeu avec le mode ray tracing activé. Ratchet and Clank: Rift Apart était sorti il y a deux ans sur PS5 ; si Sony maintient ce rythme de portage, il y a aura vraiment de moins en moins de raisons de s’encombrer d’une PS5 en sus de son PC gaming…