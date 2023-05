Skull Island : King Kong revient en force dans une série animée Netflix (trailer + date)

Après le film de 2017 (qui avait bien cartonné au box-office), voilà donc la série animée : Skull Island s’apprête de nouveau à tout casser, et c’est sur Netflix que ça se passe. Le trailer de la série a déjà quelques jours, et à vrai dire l’on ne vous en aurait peut-être pas parlé si ce Skull Island n’avait pas enfin une date de diffusion sur le service par abonnement. Il faudra donc patienter jusqu’au 22 juin prochain pour voir de quoi il en retourne, mais sachant la très bonne réputation (méritée) de Netflix concernant les programmes animés (on ne peut pas en dire autant des séries), la confiance est plutôt de mise.

De quoi parlera donc ce Skull Island visuellement prometteur ? Sans surprise, le pitch est pour tout dire ultra classique : « Après avoir fait naufrage dans le Pacifique Sud, un groupe d’explorateurs est confronté à une ménagerie de créatures effrayantes, dont le singe géant qui règne sur l’île : Kong. » Evidemment Monsterverse oblige, King-King n’est pas la seule bestiole géante de l’île. Lion géant, crocodile géant, et même oiseau géant, les amateurs d’animaux géants en auront pour leur temps de visionnage. A noter que Brian Duffield (le génial Cocaine Bear c’est lui) est à la fois le showrunner et le scénariste de la série. Enfin, on rappellera que Netflix a déjà diffusé une série Monsterverse avec Godzilla, et que le lézard géant est aussi au coeur d’une prochaine série produite cette fois… par Apple TV+ !