Orange et Sosh : une panne touche les appels et SMS

Les clients chez Orange et Sosh font actuellement face à une panne du réseau de l’opérateur historique pour ce qui concerne les appels et les SMS. Les problèmes ont surtout commencé aux alentours de 14h30 selon DownDetector et sont toujours d’actualité.

Plusieurs témoignages de clients Orange et Sosh sur les réseaux sociaux confirment la panne en cours.

Black out chez Orange Le routage des appels déconne à fond😬

✅15secondes pour avoir la sonnerie quand ça sonne pic.twitter.com/yzg4KWw3zj — Sébastien Berthoumieu (@SebBerthoumieu) May 30, 2023

A ceux qui sont chez orange en région lyonnaise vous arrivez à passer des appels ?? Je suis complètement bloquée…ça Bug et ça fait des bruits de robots… pas de réseaux, mon fils orange aussi n’y arrive pas non plus… et impossible de tester la qualité du réseau sur leur site ? — ADRY..•*☹︎☻︎*•.{2} (@adrysukii) May 30, 2023

Orange a confirmé le problème par le biais d’un message sur Twitter, sans pour autant indiquer quand les clients peuvent s’attendre à un retour à la normale :

Les appels via le réseau mobile d’Orange en France sont actuellement perturbés. Les services internet sur mobile sont fonctionnels. En cas de dysfonctionnements, nous demandons à nos clients de réitérer leurs appels. Les équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir les services et présentent leurs excuses pour la gêne occasionnée.

Qu’en est-il d’Internet ? Aucun problème particulier n’est à noter pour l’instant, comme l’indique Orange dans son tweet. Le souci touche les appels et SMS.