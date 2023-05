Le studio Niantic, à qui l’on doit le très populaire Pokémon Go et le récent Peridot (un Tamagotchi-like), vient de dévoiler Wol, un hibou-chatbot affiché en AR/VR via mobile ou casque de réalité mixte. Accessible directement via l’URL MeetWol.com, Wol peut discuter avec l’utilisateur en langage naturel (en anglais) et décrire un peu son environnement forestier (on apprend ainsi que son meilleur pote est une chauve souris). Wol s’appuie sur les technologies de 8th Wall, une startup rachetée par Niantic en 2022, et de Inworld pour la partie chatbot.

Les premiers retours d’utilisateurs indiquent que Wol ne sort presque jamais des cadres, à contrario de nombreux chatbot qui peuvent « déraper » assez rapidement, et qu’il se contente principalement de raconter l’histoire de son lieu de vie, à savoir la forêt de Redwood. La technologie de Niantic permet donc d’envisager des chatbots capables de converser avec des enfants librement, et surtout sans risques. Pour l’instant, Niantic n’envisage pas de sortir Wol de son statut d’ « expérience » jouable en ligne, mais il ne fait guère de doutes que le studio américain saura exploiter les avancées de son hibou bavard dans ses futurs titres.