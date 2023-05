Layers of Fear : le remake sous Unreal Engine 5 a enfin une date de sortie (trailer)

Référence du jeu d’aventure horrifique, Layers of Fear va de nouveau tenter de nous faire cauchemarder avec une version remake entièrement réalisée avec le moteur de rendu Unreal engine 5. et forcément, ça claque méchamment la rétine ! Ce remake a aussi le mérite de réunir en un seul jeu les deux opus de la franchise d’origine, ainsi que le DLC Inheritance. Le trailer de cette nouvelle version, diffusé il y a quelques semaines, promettait en tout cas de nous faire dresser les cheveux sur la tête. Si les prochains jeux d’horreur affichent des graphismes de ce calibre, il ne va pas falloir être trop sensible… Mais la belle annonce du jour, c’est la confirmation de la date de sortie de ce remake prometteur, désormais fixée au 15 juin prochain. Layers of Fear UE5 sera disponible sur PC, Xbox Series X/S et PS5. La Nintendo Switch n’est pas concernée, et l’on comprend un peu pourquoi…



A noter qu’une démo jouable de Layers of Fear était disponible sur Steam jusqu’au 22 mai, et que les premiers retours des joueurs sont plus que positifs. Voilà qui promet !

Dear players! The demo is now available on #Steam. Take a dive into the eerie world of #LayersofFear. Testing will run all week until Monday, May 22 at 3:00 PM PT

It's time to face the mystery! #BlooberTeam #UnrealEnigne5

— Layers of Fear (@Layers_Of_Fears) May 15, 2023