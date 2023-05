Days of Play 2023 : réductions sur les jeux PlayStation, PS Plus et accessoires dès le 2 juin

Sony annonce que l’édition 2023 des Days of Play aura lieu du 2 au 12 juin. Durant ces 10 jours, les joueurs pourront profiter de différentes remises sur les jeux, le PlayStation Plus et plus encore.

Pour le PlayStation Plus, à savoir l’offre qui permet de jouer en ligne et avoir des jeux offerts tous les mois, Sony proposera 25% de réduction sur les abonnements de 12 mois. Cela inclut les formules Essential, Extra et Premium/Deluxe. Les abonnés actuels à PlayStation Plus Essential et Extra peuvent également bénéficier d’une réduction de 25% sur les abonnements de 1, 3 ou 12 mois s’ils optent pour un abonnement supérieur (Premium ou Deluxe).

Pour les joueurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, il y aura plusieurs offres sur certains jeux PS5, PS4 et PC ainsi que sur des accessoires. Ce sera à retrouver sur le site direct.playstation.com.

Aussi, la boutique PlayStation Gear proposera 20% de réduction sur une sélection de produits et la livraison gratuite pour toute commande grâce au code promotionnel DAYSOFPLAY23.

Et du côté du PlayStation Store, les joueurs pourront profiter de réductions sur toute une variété de jeux ou extensions numériques. Les offres varieront selon les pays.

Les Days of Play 2023 commenceront le 2 juin à 0h01 et se termineront le 12 juin à 23 h 59 dans chaque région.