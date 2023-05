Windows 11 : WinRAR réagit au support natif des fichiers RAR

Microsoft a récemment annoncé le support natif des fichiers RAR dans Windows 11. Il fallait jusqu’à présent utiliser des utilitaires comme WinRAR ou 7-Zip pour ouvrir de telles archives. Justement, WinRAR a réagi au support natif par Microsoft.

Voici ce qu’a déclaré win.rar GmbH, la société qui s’occupe de WinRAR, suite au support natif dans Windows 11 :

Il a fallu 30 ans à Microsoft pour implémenter le support des fichiers RAR dans le système d’exploitation Windows, et nous avons été pris par surprise par l’annonce, mais maintenant nous nous demandons s’ils envisagent de fournir le moteur RAR dans 30 ans, aussi ?

Microsoft a annoncé de nombreuses autres fonctionnalités pour la prochaine version de Windows 11, mais la partie concernant la prise en charge de différentes archives et du RAR, en particulier, a fait grand bruit sur Internet.

Tout d’abord, nous sommes honorés de la décision de Microsoft. Nous espérons que cela rendra la compression RAR encore plus populaire et plus accessible aux utilisateurs qui ne connaissent pas WinRAR.

Sommes-nous inquiets ? Bien sûr, parce que nous sommes une petite entreprise et que Microsoft est une grande société internationale qui pèse plusieurs milliards de dollars, et qui a beaucoup de pouvoir. Cependant, d’autres personnes pourraient être encore plus préoccupées par la décision de Microsoft.

Lorsque l’on cherche sur Google « comment ouvrir des fichiers rar », on voit les publicités de nos concurrents ; cela pourrait devenir obsolète à l’avenir, mais nous ne le savons tout simplement pas.

Si les utilisateurs ont toujours besoin de WinRAR pour créer des fichiers RAR, ils n’en auront plus besoin pour ouvrir leurs fichiers .rar (ce qui n’a d’ailleurs jamais été une exclusivité de WinRAR), mais il faut espérer qu’il y ait suffisamment de gens pour continuer à soutenir un petit éditeur de logiciels comme nous, afin que nous puissions continuer à développer WinRAR pendant encore longtemps !

Votre article et les nombreux autres qui apparaissent maintenant en ligne présentent à la fois des défis et des avantages pour notre entreprise. Nous devons continuer à développer WinRAR pour le rendre encore plus attrayant pour les utilisateurs, et nous venons de publier la version bêta de WinRAR 6.22. Nous travaillons actuellement sur une mise à jour majeure qui, nous l’espérons, sera prête d’ici la fin de l’année.