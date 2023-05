WhatsApp teste le partage d’écran entre utilisateurs

WhatsApp est en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de faire un partage d’écran avec leurs contacts. Cela concerne pour le moment les utilisateurs Android avec la version bêta de l’application, comme l’a remarqué WABetaInfo.

L’icône d’un téléphone avec une flèche pointant vers la droite représente la fonctionnalité et s’ajoute aux outils traditionnels (tels que le changement de caméra, la mise en sourdine et la désactivation de la vidéo) qui apparaissent au bas des appels WhatsApp. Une fois que vous avez appuyé sur le nouveau bouton, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez commencer à enregistrer et diffuser avec WhatsApp, ainsi qu’un avertissement indiquant que l’entreprise aura accès à tous les mots de passe, photos ou détails de paiement que vous aurez affichés. Si vous êtes d’accord, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « Commencer maintenant ». Vous pouvez ensuite arrêter de partager votre écran à tout moment pendant l’appel.

Comme dit précédemment, la fonctionnalité de partage d’écran concerne pour l’instant les testeurs avec la bêta de l’application Android. Peut-on s’attendre à la même chose sur iOS ? Rien n’est dit pour le moment.

Concernant la disponibilité pour tout le monde, il faudra encore attendre quelques semaines. WhatsApp n’a pas encore annoncé publiquement cette nouveauté.