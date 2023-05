Le Portugal envisage de bouter Huawei hors du marché de la 5G

Si l’on en croit Bloomberg, le Portugal envisagerait la possibilité d’exclure Huawei ainsi que d’autres entreprises chinoises de son programme de développement de l’infrastructure 5G. Le gouvernement portugais aurait recommandé aux opérateurs locaux de s’abstenir de s’approvisionner en équipements 5G auprès de fournisseurs situés en dehors de l’Union européenne ou de pays qui ne font pas partie de l’OTAN ou de l’OCDE. Le Haut Conseil de la cybersécurité (un organisme rattaché au gouvernement portugais) a déclaré que les entreprises extérieures à ces juridictions posent un risque de sécurité intérieure trop important.

Bien que la déclaration du haut conseil ne mentionne pas spécifiquement Huawei, l’exclusion de fournisseurs chinois comme Huawei et ZTE serait bel et bien une conséquence directe de la non-adhésion de la Chine à l’OTAN, à l’OCDE ou à l’UE. Pour toute réaction Huawei a déclaré se conformer à toutes les lois et réglementations applicables. La fermeture potentielle du marché 5G aux entreprises chinoises marque un changement notable de politique commerciale pour le Portugal, qui entretient habituellement des relations étroites avec la Chine et a a reçu de lourds investissements en provenance de Chine. Ainsi, Altice Portugal, le plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, avait signé un accord en 2018 afin d’utiliser les équipements mobiles de Huawei pour le déploiement et l’infrastructure de son réseau 5G.

Si le Portugal en venait réellement à fermer son marché mobile à Huawei, il rejoindrait alors des pays comme les Etats-Unis, le Canada, le Danemark, la Suède, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui ont tous exclu Huawei de leurs réseaux 5G.