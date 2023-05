Alone in the Dark : une longue vidéo de gameplay et une date de sortie

Le reboot du jeu d’aventure culte Alone in the Dark s’est enfin dévoilé via une longue vidéo de présentation de 12 minutes. Développé par le studio Pieces Interactive (Magicka 2, Titan Quest : Ragnarök) et édité par THQ Nordic, cet Alone in the Dark new gen apparait transfiguré et n’a plus grand chose à voir à priori avec le chef d’oeuvre de Frédérick Raynal. David Harbour (Stranger Things) et Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy) interprètent respectivement Edward Carnby et Emily Harwood, soit les personnages principaux de ce jeu d’aventure-horreur à l’atmosphère angoissante. Dépositaire de Franchise Alone in hte Dark depuis 2018, THQ Nordiq semble avoir fait bon usage de son acquisition prestigieuse : le reboot semble particulièrement solide en terme de réalisation, de direction artistique et de jeu d’acteur.



Edward Carnby et Emily Harwood seront tous deux jouables, mais pas dans la même partie. Refaire le jeu avec l’un ou l’autre des personnages débouchera sur des branches scénaristiques différentes, ce qui est aussi un bon moyen de rallonger la durée de vie. La BO jazzy est assurée par l’islandais Árni Bergur Zoëga et colle particulièrement bien à l’époque du jeu (les années 20). Alone in the Dark sortira le 25 octobre prochain, uniquement en téléchargement, sur les plateformes PlayStation, Xbox et PS (via Steam). Histoire de faire monter la hype, le prologue du jeu peut déjà être téléchargé gratuitement ! Ce dernier met en scène Grace Saunders, une gamine qui se retrouve perdue dans le manoir Derceto.