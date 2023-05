Google Play Games arrive en France pour jouer aux jeux Android sur PC

Après une disponibilité dans quelques pays, place à l’Europe pour ce qui est de Google Play Games sur PC. Ce service permet de jouer aux jeux Android sur son PC.

Google Play Games est maintenant disponible dans 40 pays européens, dont la France. Cela reste une bêta, il faut donc s’attendre à de potentiels bugs pendant l’expérience de jeu.

Vous avez besoin au minimum d’un processeur à 4 cœurs, de 8 Go de RAM, de 10 Go d’espace libre sur le disque dur/SSD, d’une puce graphique Intel UHD 630 ou d’une carte comparable, et d’au moins Windows 10 (version 2004). Toutefois, Google recommande un « GPU de classe jeu, comme le Nvidia GeForce MX450 », dont la liste complète figure ci-dessous :

You can now play your favorite mobile games on PC! Download Google Play Games now, and enjoy uninterrupted, seamless 🤳🖥️ gaming—no matter the screen: https://t.co/1YJKYYicH2

*Now available in over 40 European countries and New Zealand. pic.twitter.com/1Ymxf14q1K

— Google Play (@GooglePlay) May 24, 2023