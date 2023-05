James Webb capture un geyser géant sur Encelade

Les geysers d’Encelade sont l’une des particularités les plus fascinantes de la grosse Lune de Saturne. Mais il y a geysers et geysers, et celui capturé récemment par le télescope spatial James Webb est d’une taille absolument hors norme. Les astronomes qui ont repéré ce phénomène sur l’un des nombreux clichés de James Webb estiment que le panache généré par ce geyser a recouvert une zone de plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la surface du satellite.

Trois grands geysers sur l’un des pôles d’Encelade

Si les geysers d’Encelade intéressent autant les scientifiques, c’est aussi et surtout parce que l’on soupçonne que l’océan géant situé à des kilomètres sous l’épaisse couche de glace de la lune puisse contenir des formes de vie microscopiques. En fait, une étude publiée en 2018 montrait déjà la présence de macromolécules organiques dans l’océan subglaciaire du satellite naturel de Saturne. Des fragments de ces composés organiques complexes et piégés dans la glace éjectée par les geysers avaient été récupérés en 2015 par la sonde spatiale Cassini.

Des formes de vie ou à minima des composants chimiques nécessaires à l’émergence de la vie sont donc susceptibles d’être projetés à la surface par les geysers, ce qui explique au passage pourquoi la NASA travaille sur des rovers exploratoires capables d’arpenter les glaces d’Encelade, voire mieux encore de descendre dans les profondeurs de la lune jusqu’à son océan souterrain.