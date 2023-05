Max remplace aujourd’hui HBO Max : les contenus proposés et les tarifs

Warner Media lance aujourd’hui aux États-Unis sa plateforme Max, qui vient directement remplacer feu HBO Max. Il n’aura donc fallu qu’un peu plus d’un mois entre l’annonce de la nouvelle plateforme (le 12 avril dernier) et sa mise en service. Au programme de Max, plus de 1000 contenus en 4K, mais uniquement pour la formule « Premium » à 19,99 dollars/mois. Cette formule propose aussi l’affichage sur quatre écrans simultanés ainsi que la compatibilité Dolby Atmos et Dolby Vision.

Les autres formules d’abonnement à 9,99 dollars/mois (avec pub) et à 15,99 dollars/mois n’offrent ni la 4K (Full HD seulement, ce qui est un scandale vu le prix) et encore moins les compatibilités Dolby. C’est une sacré régression par rapport à HBO Max, qui pour 15,99 dollars mensuel proposait bien l’affichage 4K. Au niveau des contenus, cela reste bien sûr très qualitatif : outre le catalogue HBO (The Last of Us, House of the Dragon, Game of Thrones, etc.), Max propose le contenu des chaines Discovery et tous les gros films Warner (Dune 1, Harry Potter, la trilogie de Le Seigneur des Anneaux, les Batman de Nolan, etc.) sans oublier les blockbusters à venir (Dune 2, Furiosa, Joker, Barbie, etc.).

Pour rappele, le contenu de Max est déjà en grande partie disponible en France via Amazon Prime Video et le Pass Warner (9,99 euros/mois en sus de l’abonnement à Prime Video). Le service Max sera totalement disponible en France dans le courant de l’année 2024.