Netflix : Schwarzenegger nommé patron des contenus orientés « action » !

Netflix ne fera pas dans la dentelle pour tenter d’exploser la concurrence : Arnold Schwarzenegger, qui est déjà l’acteur principal de la série Fubar (dans laquelle il incarne un agent de la CIA proche de la retraite qui fait équipe avec sa fille) a aussi été nommé Chief Action Officer par la société au N rouge. En d’autres termes, Schwarzie sera désormais en charge de la curation des programmes Netflix orientés action, et devrait aussi choisir les projets de production sur lesquels il convient de miser. Au vu des états de service de l’ex gouverneur de Californie, il n’est pas tout à fait certain que la problématique « qualitative » du service soit corrigée à court ou moyen terme.



Netflix tient en tout cas à faire savoir que « Mr Univers » est désormais en charge de sa rubrique action. Dans une courte vidéo, le Terminator assène que personne n’aime le genre action autant que lui, et présente les programmes quelques uns des programmes à venir, soit Extraction 2, The Witcher saison 3, ou bien encore Heart of Stone. On rappelle tout de même que Schwarzie n’est pas intervenu sur la production de ces programmes, sa prise de fonction ayant eu lieu après le tournage de ces différents contenus.