Artemis V : la NASA choisit Blue Origin pour emmener les astronautes sur la Lune !

C’est une sacré surprise : la NASA vient de choisir Blue Origin et non pas SpaceX pour acheminer les astronautes jusqu’à la Lune dans le cadre de la future mission Artemis V ! La firme fondée par Jeff Bezos touche donc enfin le graal, et ce n’est pas une petite victoire dans la mesure où Artemis V est le point final de cette grande aventure spatiale. C’est donc le projet d’atterrisseur lunaire Blue Moon de Blue Origin qui remporte les 3,4 milliards de dollars de fonds promis par la NASA. Le demi-échec récent du vol d’essai du Starship aurait-il joué un rôle dans cette décision ? C’est en fait peu probable.

Pour autant, la NASA n’a aucune intention de mettre un terme à sa collaboration avec SpaceX. Le Starship a déjà été choisi pour les missions Artemis III et Artemis IV, et restera en lice pour les missions post-Artemis V (en concurrence avec Blue Origin toutefois). L’agence spatiale américaine aura donc le choix entre deux atterrisseurs, mais il aura tout de même fallu une plainte de Blue Origin (qui s’estimait initialement lésé) et surtout une intervention du Congrès américain pour que la NASA rééquilibre un peu les forces en présence.

Le projet d’atterrisseur Blue Moon est bien différent du Starship, déjà sur sa forme et son design général. L’engin est aussi plus compact que la fusée de SpaceX avec ses 7 mètres de diamètre et ses 16 mètres de haut, ce qui lui permet de rentrer au chausse pied dans une fusée New Glenn toujours conçue par Blue Origin. Pour ne rien gâcher, le Blue Moon est innovant avec son système de refroidissement unique qui évite les écueils habituels de l’ergol. Enfin, le déroulé de la mission Artemis V est lui aussi revu à la marge : une fois arrivé à l’orbite lunaire, le Blue Moon fera une pause-étape en s’arrimant à un vaisseau cargo conçu par Lockheed Martin. A partir de ce point d’ancrage, Blue Moon pourra à volonté descendre sur la surface Lunaire… et remonter vers le cargo une fois la mission Artemis V terminée. Pour rappel, la mission Artemis V devrait être lancée, au mieux, à l’horizon 2026.