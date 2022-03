Artemis : Blue Origin de nouveau en course pour l’atterrisseur lunaire ?

La NASA va devoir changer ses plans. Sous pression des parlementaires américains, l’agence spatiale américaine lancera un nouvel appel d’offres pour l’atterrisseur lunaire habité de son programme Artemis. Il y a deux ans presque jour pour jour, SpaceX avait été choisi par l’agence pour la fabrication du HLS (Human Landing System), une décision qui avait mis Jeff Bezos dans une colère noire, le patron de Blue Origin estimant alors que son projet d’alunisseur avait été injustement écarté. Blue Origin avait même porté porté plainte contre la NASA, une procédure en justice qui a été classée par la suite.

Malgré les arguments technologiques et financiers avancés par la NASA lors de son premier choix (sans oublier les contraintes de calendrier), les représentants de plusieurs états (Alabama, Colorado, etc.) ont lourdement pesé pour un nouveau deal : la Maison Blanche estime désormais que le second atterrisseur lunaire doit faire l’objet d’un appel d’offres en bon et dû forme.

Problème, l’intégration d’un second fournisseur dans le projet nécessite une rallonge budgétaire… à laquelle est opposée le Congrès. Le coût du projet d’atterrisseur National Team de Blue Origin est ainsi évalué à 6 milliards de dollars. Rien ne dit cependant que l’appel d’offres débouchera mécaniquement sur le choix d’un second fournisseur d’atterrisseur après SpaceX, sachant que Blue Origin sera bien en peine cette fois de contester une décision basée sur l’examen minutieux de son projet.