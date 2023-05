Avatar 1 et 2 : les Blu-ray 4K annoncés par James Cameron avec la date de sortie

Avatar et Avatar : la voie de l’eau ont désormais une date de sortie pour les Blu-ray 4K : ce sera le 23 juin 2023 en France. Il y aura aussi le Blu-ray 2D/3D et le DVD à la même date. À noter qu’il sortira dans d’autres pays à des dates voisines. Aux États-Unis, par exemple, ce sera le 20 juin.

Une date de sortie pour les Blu-ray 4K d’Avatar : la voie de l’eau

James Cameron a partagé un petit mot pour la sortie en Blu-ray 4K de son nouveau film Avatar. « Je suis reconnaissant aux spectateurs du monde entier de s’être rendus dans les salles de cinéma pour voir Avatar : la voie de l’eau. J’espère maintenant que vous ramènerez le film chez vous et que vous vivrez l’aventure avec votre famille dans la meilleure qualité de visionnage possible à domicile en 4K Ultra HD ».

Pour ceux qui aiment les détails techniques, le Blu-ray 4K pour Avatar : la voie de l’eau sera un BD-100 (c’est-à-dire que le disque peut accueillir jusqu’à 100 Go de données au lieu d’un BD-66 qui peut gérer jusqu’à 66 Go). Côté vidéo, on aura le droit à du HDR mais pas de Dolby Vision. Le ratio d’image sera de 1.85:1. Pour ce qui est de l’audio, ce sera du Dolby TrueHD Atmos 7.1.4 pour l’anglais et du Dolby Digital Plus 7.1 pour la version française. Au Canada, la version québécoise sera du Dolby Digital 5.1.

Il est possible de précommander dès maintenant sur Amazon via les liens suivants : Blu-ray 4K, Blu-ray 2D/3D et DVD.

3 heures de bonus au programme

Voici la longue liste des bonus à retrouver :

La création du monde de Pandora. Des années de recherche ont été nécessaires pour construire le monde de Pandora avec ses personnages, ses créatures, ses clans indigènes, ses environnements sous‑marins…

Filmer Pandora. La performance consiste à faire jouer les acteurs dans un volume équipé de caméras infrarouges pour capturer tous leurs mouvements, et de caméras de tête pour capter les émotions sur leur visage, avec pour seules limites celles de l’imagination.

Le monde sous‑marin de Pandora. Dylan Cole et son équipe ont conçu les créatures marines tandis que James Cameron et son équipe de cascadeurs ont mis au point des moyens extraordinaires pour leur donner vie au sein d’un bassin de motion capture.

Les défis de l’eau. James Cameron s’attaque au défi de la motion capture au‑dessus et en dessous de la surface de l’eau, en utilisant une machine à vagues et un générateur de courant destiné à reproduire les conditions océaniques, ainsi que des véhicules sous‑marins pour reproduire les mouvements des créatures.

Le retour des héros. James Cameron retrouve ses acteurs ‑Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver et Stephen Lang. Ensemble, ils discutent de l’évolution étonnante de leurs personnages dans ce nouvel opus.

La nouvelle génération. Rencontrez les jeunes talents qui ont été choisis pour incarner la nouvelle génération de Na’vi.

Spider. James Cameron a introduit le personnage humain de Spider dans le monde de Pandora, créant ainsi une foule de défis technologiques sur le plateau… et un voyage incroyable pour son jeune acteur, Jack Champion.

Devenir Na’vi. Les acteurs se sont immergés dans la culture des Na’vi, vivant de la terre dans la forêt tropicale hawaïenne et s’entraînant dans une multitude de disciplines pour se préparer à leur rôle.

Le peuple du récif. Le clan des Metkayina a été développé avec un grand souci du détail. Il présente des traits et une culture uniques avec de nouvelles habitations, de nouveaux vêtements et un mode de vie différent, résultat d’une vie au bord de l’océan.

Créer Pandora. Une fois que James Cameron a achevé son processus de production virtuelle, chaque séquence est confiée à Weta FX pour donner vie à Pandora, avec des avancées sans précédent en matière de performances faciales, d’environnements et d’effets de l’eau en images de synthèse.

Le retour de la RDA. Ben Procter et son équipe présentent une armada de nouveaux véhicules et de technologies humaines que la RDA apporte à Pandora, sous forme de concepts et de réalisations pratiques.

Les nouveaux personnages. Rencontrez les nouveaux personnages importants de la saga interprétés par Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell et Jemaine Clement.

Le son de Pandora. Découvrez comment le compositeur Simon Franglen a créé la musique du film tout en s’appuyant sur la brillante partition de James Horner pour Avatar, et apprenez comment Chris Boyes a créé les sons immersifs de Pandora.

La Nouvelle‑Zélande. La production des suites d’avatar est ancrée en Nouvelle‑Zélande. Écoutez les réflexions des acteurs et de l’équipe, y compris la remarquable équipe néo‑zélandaise, sur la réalisation du film.

More from Pandora’s Box. Des vidéos additionnelles qui mettent en lumière des équipes spécifiques de la production.

Le casting. Découvrez les essais qui ont permis à ces jeunes talents de décrocher leur rôle dans ce nouvel opus.

Les cascades. Qu’il s’agisse de courses sous‑marines sur des ilus, de vols aériens sur des ikrans ou de manœuvres sur des bateaux rapides RDA, l’équipe de cascadeurs sait laisser le spectateur bouche bée.

Le labo. Explorez le Lightstorm Lab, l’épine dorsale de la production virtuelle des films Avatar. Composé d’équipes spécialisées, le laboratoire construit et soutient chaque aspect de la production : environnements, motion edit, Kabuki, séquences, post‑viz et développement de logiciels.

La troupe : la troupe d’Avatar est le couteau suisse du jeu d’acteur. En jouant des dizaines de rôles sur le plateau, dans le volume performance capture et sur les plateaux de tournage, ils donnent vie aux clans Na’vi et aux Recoms de la RDA

Clip Nothing Is Lost (You Give Me Strength) Music Video. The Weeknd interprète la chanson‑titre

Bande-annonce 1 & 2. La première était une bande‑annonce teaser diffusée 7 mois avant le film. La seconde était une bande‑annonce standard diffusée 5 semaines avant la sortie du film

Le premier Avatar débarque aussi en Blu-ray 4K

L’autre annonce notable est la sortie en Blu-ray 4K du premier film Avatar qui a vu le jour en 2009. Il existe déjà les DVD et Blu-ray, voilà maintenant qu’il y aura le Blu-ray 4K. La date de sortie précise en France n’est pas encore certaine. Aux États-Unis par exemple, ce sera quelques jours après l’arrivée d’Avatar : la voie de l’eau.