Électronique durable : un premier transistor en bois performant

Une avancée majeure vient d’être réalisée dans le domaine de l’électronique durable. Une équipe de chercheurs a développé avec succès le premier transistor en bois performant, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de dispositifs électroniques respectueux de l’environnement et renouvelables. Les travaux novateurs, publiés dans les Comptes rendus de l’Académie nationale des sciences (PNAS), représentent une avancée significative dans le domaine de la technologie durable tout en réduisant l’empreinte environnementale des composants électroniques traditionnels.

L’étude présente une avancée révolutionnaire dans la création d’un transistor fonctionnel à partir du bois. L’équipe de recherche a combiné des nanofibrilles de cellulose (CNF) extraites des fibres de bois avec un polymère conducteur pour concevoir le transistor en bois.

Ce transistor présente des propriétés électriques exceptionnelles, notamment une mobilité élevée des porteurs de charge et un rapport marche/arrêt comparable à celui des transistors en silicium. De plus, sa flexibilité remarquable en fait un choix idéal pour les applications dans le domaine de l’électronique portable et flexible.

La réussite de cette prouesse technologique repose sur la maîtrise de l’alignement et de l’orientation des nanofibrilles de cellulose extraites des fibres de bois. Cette approche permet d’assurer un transport efficace des charges électriques au sein du transistor. En outre, l’utilisation du bois offre une alternative prometteuse aux composants électroniques traditionnels qui dépendent souvent de ressources rares et non renouvelables.

Dans l’avenir, les transistors en bois pourraient être utilisés dans de nombreux domaines, tels que les écrans flexibles, les appareils portables et les dispositifs biomédicaux.

Cette avancée technologique permettrait aussi de réduire l’empreinte écologique de l’industrie électronique. Les matériaux traditionnels utilisés dans la fabrication des composants électroniques sont souvent non biodégradables et contribuent à la pollution de l’environnement.