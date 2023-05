Starship : un test d’allumage statique déjà programmé pour le nouveau prototype

SpaceX est déjà en route vers le prochain essai de vol du Starship. Après le demi-succès du précédent lancement suborbital, la société spatiale d’Elon Musk prépare le vol de son prototype Ship 25. Hier 18 mai, le Ship 25 a été emmené jusqu’à la rampe de lancement de la Starbase située au Texas, et les ingénieurs de SpaceX s’affairent à préparer l’enfin pour un prochain test d’allumage statique. 6 moteurs Raptor seront mis à feu durant une courte période, de quoi récupérer un max d’infos et d’affiner les réglages avant de passer à un test statique avec encore plus de moteurs (jusqu’à la capacité maximale des 33 moteurs du booster).

Le Starship prototype Ship25 est acheminé jusqu’à la rampe de lancement de la Starbase

Ces séries de tests pré-lancement durent en général plusieurs mois, et le moindre test raté peut faire prendre des semaines de retard sur le planning initial. Le ship25 est un clone du précédent modèle de Starship qui avait explosé en vol suite à une commande de destruction à distance : la fusée géante est composée du Super Heavy Booster 9 et du second étage Starship lui même surplombé d’une capsule. A terme, un cousin du Starship servira à acheminer des astronautes jusqu’à la Lune (dans le cadre de la mission Artemis), puis (bien) plus tard encore jusqu’à Mars.