Amazon investit 12,7 milliards de dollars en Inde pour son service de cloud AWS

Amazon a annoncé son intention d’investir 12,7 milliards de dollars dans son activité cloud en Inde d’ici 2030. Cette décision vise à développer l’infrastructure d’Amazon Web Services (AWS) sur l’un des plus grands marchés Internet au monde. Cet investissement massif soutiendra la création de 131 700 emplois à temps plein. L’annonce d’Amazon représente en outre un « upgrade » significatif de la stratégie d’AWS, qui prévoyait initialement d’investir 4,4 milliards de dollars dans la région sud-asiatique. Rajeev Chandrashekhar, ministre des technologies de l’information, du développement des compétences et de l’entrepreneuriat, a salué le plan d’investissement d’AWS, soulignant au passage l’importance de l’infrastructure cloud et des centres de données dans l’écosystème numérique indien.

L’Inde a connu une augmentation exponentielle du secteur du cloud ces dernières années. AWS occupe d’ailleurs une position dominante sur le marché indien, au service de clients de premier plan tels que le ministère indien de l’électronique et des technologies de l’information, Axis Bank ou bien encore HDFC Life (entre autres…). Depuis 2017, AWS a formé plus de quatre millions de salariés aux compétences « cloud » et a investi dans des projets d’énergie renouvelable liés à la gestion des serveurs de cloud.

Si l’on en croit la société d’analyse des marchés IDC, le marché global des services de cloud en Inde devrait peser 13 milliards de dollars d’ici 2026, et il ne fait guèer de doutes qu’AWS croquera la plus grosse part de ce gâteau.