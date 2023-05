La G Cloud, la console portable de Logitech entièrement conçue pour le cloud gaming, est désormais disponible en précommande en France ! Développée en partenariat avec Tencent, la G Cloud dispose d’un grand écran IPS tactile FULL HD de 7 pouces (60 Hz ), de boutons « remappables », d’une croix directionnelle, de boutons d’action (A/B/X/Y), de deux sticks analogiques et de deux gâchettes, ainsi que des boutons d’option des deux côtés, un bouton G et un bouton d’accueil. Cloud oblige, la console se contente d’un processeur Snapdragon 720G de Qualcomm et de 4 Go de RAM (LPDDR4x), mais il n’en faudra pas plus pour profiter des jeux « streamés » à partir des différentes plateformes de cloud ou via des fonctions de stream (Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now, Amazon Luna, Steam Link, etc.).

La capacité de stockage de la G Cloud est de « seulement » 64 Go, mais là encore ce n’est pas un soucis sachant l’appareil accueille les cartes microSD et que de toute façon les jeux sont stockés sur des serveurs distants. La batterie 6 000 mAh de la G Cloud assure une autonomie de 12 heures (c’est beaucoup). Enfin, la sortie son est en stéréo (via les HP), mais heureusement il y a un port jack 3.5 mm pour les puristes. Le micro intégré dispose d’une fonction d’annulation d’écho et l’ANC. Le tout fonctionne sous Android 11.

Charmante attention, Logitech nous « offre » 6 mois d’abonnement gratuit au Xbox Game Pass Ultimate (3 mois pour ceux qui disposent déjà d’un compte), un mois à GeForce Now et un mois gratuit encore à Shadow. La classe. La G Cloud est disponible en précommande au prix de 359,99 euros. Les premières livraisons sont prévues à partir du 22 mai prochain.