Motorola date la présentation de ses Razr 40 et Razr 40 Ultra

après une bonne rafale de rumeurs, Motorola vient enfin de confirmer la date de présentation de ses Razr 40 et Razr 40 Ultra, une nouvelle génération de clamshells pliables dont on attend beaucoup. Les deux modèles seront donc dévoilés le 1er juin prochain (dans deux semaines donc) et l’on saura alors si Motorola dispose des armes qui lui permettraient de lutter pied à pied avec le Galaxy Z Flip 4 de Samsung ou le Find N2 Flip d’Oppo. On notera que même si Motorola ne désigne pas nominativement les Razr 40 et Razr 40 Ultra dans son tweet, l’image de deux appareils pliables se transformant en logo Motorola ne laisse strictement aucune place au doute.

Les rumeurs de ces dernières semaines se sont surtout appesanties sur le Razr 40 Ultra. Ce dernier disposerait d’une dalle pliable OLED au taux de rafraichissement de 120 hz, de deux (gros) capteurs photos, du processeur Snapdragon 8+ Gen 1, et d’un écran externe de grande taille occupant presque toute la surface disponible. Trois coloris de coque seraient aussi proposés. Le modèle de base embarquerait des capteurs photos moins performants et une toute petite dalle externe (histoire de bien faire le gap avec le modèle Ullra, vieille recette marketing). Les tarifs démarreraient aux alentours des 1000 euros, et sans doute bien plus pour le modèle Ultra.