Starfield : les phases de shoot améliorées par id Software ?

Starfield est avec Forza Motorsports la prochaine grosse exclusivité (console) de la plateforme Xbox Series. Après le retentissant échec de Redfall, le RPG spatial a une petite pression sur les épaules, même si l’on se doute qu’hormis les traditionnels bugs des poids lourds de Bethesda (y compris Morrowind), le jeu aura de tout autres ambitions que le FPS collaboratif d’Arkane Austin.

Le dernier (long) trailer de gameplay de Starfield était dans l’ensemble vraiment emballant, si ce n’est à vrai dire les séquences de shoot en vue TPS, plutôt mollassonnes. Alors certes, la proposition de Starfield n’est pas d’être un shooter TPS de premier ordre (après tout, on n’a jamais reproché à un Uncharted d’avoir des phases de shoot bien moisies), mais dans un contexte où le moindre pixel de travers vaut à Xbox l’excommunication, Bethesda sait qu’il va devoir rendre une copie la plus propre possible s’il veut éviter le bashing.

L’éditeur américain serait bien conscient de ce risque, et si l’on en croit une rumeur persistante, aurait même décidé d’améliorer ces phases de shoot grâce à la collaboration du studio id Software, à qui l’on doit le monumental Doom Eternal. id Software étant l’un des studios les plus pointus en terme de game design pour le FPS, une telle collaboration pourrait augurer du meilleur pour les séquences TPS de Starfield. Pour rappel, Starfield est toujours prévu pour le 6 septembre prochain sur Xbox Series, PC et Game Pass. Le jeu sera présenté en détail juste après le Xbox Games Showcase du 11 juin prochain.