Amazon annonce à nouveau un MMO Le Seigneur des Anneaux

Malgré le demi-échec critique (et en partie public) de sa série Les Anneaux de Pouvoir, malgré l’annulation en 2021 de son projet de MMO en monde ouvert dans le lore imaginé par Tolkien (projet annoncé conjointement avec Leyou Technologies), Amazon enfonce le clou. Le géant de la distribution en ligne annonce pour la seconde fois un projet de MMO dans l’univers du Seigneur des Anneaux. Ce titre open world sera édité par Embracer Group, un poids lourd de l’industrie vidéoludique qui à priori devrait avoir les épaules suffisamment larges pour un tel projet.

Le communiqué d’Amazon précise que ce nouveau jeu Le Seigneur des Anneau prendra appui sur les ouvrages de Tolkien ainsi que sur les deux trilogies de Peter Jackson, en espérant que cette précision n’annonce pas une orientation trop free-to-play (avec plein de personnages ou items à débloquer… et à acheter). Le développement du jeu sera assuré par le studio Orange County, à qui l’on doit déjà le MMORPG New World, une autre franchise d’Amazon. Au vu des nombreuses orientations très discutables de la série Les Anneaux de Pouvoir, on se gardera bien cette fois de trop d’enthousiasme, même si l’annonce d’un projet de cette envergure est forcément un évènement en soi…